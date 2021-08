Vor dem Fußballstart: 1. FC Grevenbroich-Süd : Neuer Kader ist breiter aufgestellt

Grevenbroich Die Südstädter versuchen, den Abgang von Topstürmer Murat Köktürk zu kompensieren. Trainer Jürgen Latajka bleibt aber zuversichtlich und traut seinem Team eine vordere Platzierung zu.

Für den 1. FC Grevenbroich-Süd dürfte es ein Schock gewesen sein, als klar war, dass Köktürk zum Stadtrivalen TuS Grevenbroich wechselt. Der Angreifer ist ein absoluter Torgarant. Regelmäßig zählte er zu den Top-Torschützen in der Kreisliga A, erzielte in der Saison 2018/2019 unglaubliche 39 Treffer in 27 Spielen. Neben Murat ist auch sein jüngerer Bruder Berkay Köktürk gegangen, er kickt jetzt in der Bezirksliga beim BV Wevelinghoven. Damit ist dem 1. FC Grevenbroich-Süd mit einem Mal die komplette Sturmreihe weggebrochen. Diese Offensivpower gilt es jetzt zu ersetzen. „Wir werden das auf mehrere Schultern verteilen“, meint Trainer Jürgen Latajka. Es soll keine One-Man-Show mehr geben beim 1. FC Grevenbroich-Süd. In Ensar Krasniqi konnte Süd immerhin einen neuen Knipser verpflichten. Er konnte Latajka in der Vorbereitung schon überzeugen. „Das ist eine richtige Granate“, findet der Übungsleiter. Neben Krasniqi kamen Victor Jovceski (TuS Grevenbroich), Timo Dornuf (DJK Hoisten), Chrissovalantis Kasinakis (reaktiviert) und Marco Müller (reaktiviert). „Das sind absolute Verstärkungen, sie haben sich toll integriert“, so Latajka.