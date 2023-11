Sportbund Rhein-Kreis Neuss Neuer Geschäftsführer vorgestellt

„Es hat rein private Gründe, wieso ich mich jetzt beruflich anders orientiere“, erklärt Hergen Fröhlich, der betont, dass er dankbar für die Zeit beim KSB ist. „Ich konnte viel Erfahrung sammeln, habe viel gelernt und interessante Menschen getroffen.“ In der relativ kurzen Zeit hat sich Fröhlich besonders auf der Ebene der Sportfunktionäre viel Anerkennung erworben, zum Beispiel mit dem im Sommer veröffentlichten Kinderschutzkonzept, das ihm ein großes Anliegen war und an dem er intensiv mitarbeitete. „Wir sind sehr traurig, dass wir einen guten Mann verlieren, der sehr strategisch denkt. Doch bei einem so jungen Menschen kann es immer sein, dass seine Lebensplanungen in eine andere Richtung gehen“, sagt Hermann-Josef Baaken. Bei der Suche nach einem Nachfolger wandte sich der KSB-Vorsitzende in Gestalt von Andreas Kranich an einen Kandidaten, der schon 2021 zu den ganz heißen Anwärtern gehört hatte. Und der 43-Jährige hatte auch noch Interesse und sagte schließlich zu. Allerdings wird der Übergang nicht ganz nahtlos erfolgen. Kranich, der in Mönchengladbach lebt, arbeitet aktuell bei dem Großverein TSC Eintracht Dortmund im hauptamtlichen Vorstand und will dort noch für einen sauberen Übergang sorgen, weswegen er den Posten beim KSB erst am 1. Februar 2024 antritt.