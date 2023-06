Fußball-Landesliga Neuer Coach des SC Kapellen läutet Vorbereitung ein

Inzwischen ist klar, dass ein größerer Umbruch ansteht. Insgesamt zwölf Spieler aus dem Kader der Vorsaison gehen oder stehen aus anderen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Bislang konnten neun neue Spieler geholt werden. „Besonders schmerzlich ist, dass in Nils Mäker in diesem Jahr und in Alexander Hauptmann im vorigen bereits zum zweiten Mal in Folge der beste Torschütze geht“, sagt Fabian Nellen. Und die Lücke konnte bislang auch nicht mit einem zentralen Stürmer geschlossen werden. Namhaftester Offensivzugang ist Joel Mangano, der vorige Saison in der Landesliga aber lediglich auf drei Tore für den 1. FC Viersen kam. „Meine Aufgabe wird es sein, die jungen Spieler weiterzuentwickeln“, sagt Nellen. In der neuen Saison hat er mit Blick auf eine quantitativ und qualitativ stärkere Landesliga mit dem SCK ein klares Ziel vor Augen. „Wir wollen schnell ruhiges Fahrwasser erreichen und streben einen Mittelfeldplatz an.“