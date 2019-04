Fußball : Neuer Boss der Fortuna wohnt seit 10 Jahren in Neuss

Neuss Thomas Röttgermann ist neuer Vorstandsvorsitzender des Erstligisten.

Fortuna Düsseldorf und Neuss, das ist spätestens seit dem legendären 5:4-Erfolg des VfR 06 Neuss über den großen Nachbarn 1967 in der Regionalliga West vor 13.500 Zuschauern eine prominente Verbindung. Seit Dienstag sind für den Fußball-Erstligisten aus der Landeshauptstadt gleich zwei Neusser in Hauptrollen tätig: Zu Friedhelm Funkel, der nach dem vorzeitig geschafften Klassenverbleib nicht nur auf der anderen Rheinseite endgültig Kultstatus besitzt, gesellt sich nun auch noch Thomas Röttgermann. Der neue Vorstandsvorsitzender der Fortuna wohnt mit seiner Familie schon seit zehn Jahren im Neusser Süden. „Ich hatte Fortuna immer auf dem Zettel, auch aus familiären Gründen“ verriet der 58-Jährige bei seiner Vorstellung am Dienstag: „Die Familie meiner Frau, die aus Neuss stammt, besteht im Wesentlichen aus heißen Fortuna-Fans.“ Zusammengefunden haben die beiden „Nüsser“ in der Quirinusstadt zwar noch nicht, doch das könnte sich schon recht bald ändern. Auf jeden Fall anbieten würde sich da ein gemeinsamer Besuch des Neusser Bürger-Schützenfests. „Das kann durchaus passieren“, sagte der bis 2017 in Wolfsburg beschäftigte Röttgermann schmunzelnd. Fürs Erste hat er freilich genug zu tun: „Die Fortuna ist ein besonderer Klub mit großartigen Möglichkeiten, mit der ich eine gute Rolle in der Bundesliga spielen will.“