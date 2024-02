Handball in Dormagen Neue Wege des TSV bei Vermarktung

Björn Barthel erklärt, was er sich für den TSV Bayer von Scope Connect erhofft: „Unsere Vision ist es, durch die Zusammenarbeit der drei Vereine in einem gemeinsamen Vermarktungskonzept Mehrwerte für uns in Dormagen zu generieren und mit Unternehmen in der Rhein-Ruhr Region in einer beidseitig gewinnbringenden Partnerschaft zu kooperieren.“ Kollege Bjarne Steinhaus hebt hervor: „Wir sehen in Scope Connect die Chance, die lokale Verbindung der drei Vereine zu stärken und durch die gemeinsame Vermarktung das Rhein-Ruhr-Gebiet strategisch zu erschließen. Diese vermarktungstechnische Initiative soll langfristig dabei helfen, die individuell gesetzten Ziele der Vereine und der Partner zu erreichen und Erfolge zu steigern.“