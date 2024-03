Wechsel im Vorstand bei der TG Neuss So viel mehr als einfach nur ein Abschied bei der Turngemeinde

Vom ehemaligen Geschäftsführer Friedhelm Meuter 1988 für die Arbeit an der Vereinsspitze gewonnen, wurde der Neusser Schützenkönig (2006/2007) und überzeugte Krawattenträger in seinen 36 Dienstjahren als Zweiter (11. April 1988 bis 14. März 2005) und Erster Vorsitzender (14. März 2005 bis 18. März 2024), so der ebenfalls dem geschäftsführenden Vorstand angehörende Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings schmunzelnd, „zum royalsten Vorsitzenden in der 175-jährigen Geschichte der TG Neuss. Und fast schon zu einer Institution. Er hat sich um Verein nicht nur in besonderer Weise verdient gemacht, sondern ist dessen Herz und Seele.“