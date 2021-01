Fußball : Neue Trainer in Büttgen und beim 1. FC Grevenbroich-Süd

Rhein-Kreis Zu den Südstädtern kehrt Jürgen Latajka zurück, Nils Heryschek übernimmt den VfR. Der BV Wevelinghoven verpflichtet in Berkay Köktürk einen neuen Stürmer.

So gibt es beim BV Wevelinghoven den ersten Wintertransfer. Der Bezirksligist verpflichtet Berkay Köktürk vom 1. FC Grevenbroich-Süd (Kreisliga A). Der 23-Jährige kommt mit der Empfehlung von 64 Toren in 106 Seniorenspielen und kann trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung aufweisen. „Wir sind sehr froh, dass wir Berkay verpflichten konnten. Wir kennen ihn gut, und seine Qualitäten sind bekannt. Wir erhoffen uns dadurch in der Offensive mehr Durchschlagskraft“, sagte Simon Büttgenbach, Sportlicher Leiter des BVW. Köktürk laboriert aktuell noch an einer Knieverletzung, brennt aber auf einen Einsatz nach der Corona-Pause. Einen Abgang hatte der BV Wevelinghoven auch zu vermelden. Luca Beuters kehrt nach einem Jahr zurück zur SG Rommerskirchen/Gilbach.