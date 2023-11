Fußball-Landesliga Neue Sorgen bei Jüchen vor Spiel am Freitagabend

Dabei war er kürzlich noch so erleichtert gewesen, dass ihm sein Stamminnenverteidiger-Pärchen mit Tim Heubach und Sven Moseler wieder zur Verfügung steht. Doch beim 0:0 am vergangenen Sonntag in Remscheid sah Moseler seine fünfte Gelbe Karte und muss folglich gegen Wermelskirchen zuschauen. Es droht aber noch mehr Ungemach mit Blick auf die Viererkette. Bei Linksverteidiger David Alves Oliveira zwickt eine Wade, so dass sein Einsatz am Freitag auf der Kippe steht. „Zwei Wechsel in der Kette wären natürlich bitter. Aber wenn es so kommt, kriegen wir das auch ihn. Ich vertraue meinen Spielern“, sagt VfL-Coach Marcel Winkens. Auf der Innenverteidigerposition scharrt Yannick Filipovic mit den Hufen, er ist nach einer langen Verletzungspause endlich wieder richtig fit. Auf Außen wäre der Japaner Fumihiro Tabuse eine Alternative sein.