Handball in Dormagen Neue Rolle als Familienvater, Firmengründer und Handballer

Immerhin konnte er noch genug Zeit freischaufeln, um die Trainingspläne des neuen TSV-Trainers Julian Bauer als Vorbereitung auf die Vorbereitung umzusetzen. Nachdem festgestanden hatte, dass der junge Coach aus Magdeburg die sportliche Verantwortung am Höhenberg übernehmen würde, suchten die beiden das Gespräch, um die Rolle von Patrick Hüter zu definieren. „Ich werde zwei- bis dreimal die Woche mittrainieren und für Spiele bereitstehen, wenn auf der Kreisläuferposition Not am Mann ist“, erklärt Patrick Hüter. So ein Notfall trat gleich zum Start der offiziellen Vorbereitung ein, denn zunächst war Jan Schmidt noch mit der deutschen U20 in Sachen Europameisterschaft unterwegs, später zog sich der zweite junge Kreisläufer Frederik Sondermann eine Verletzung zu. Deswegen war Hüter bislang auch in allen Testspielen dabei, erst in dieser Woche konnte er sich mal etwas herausnehmen, trat die Reise ins Trainingslager nach Hennef nicht mit an.