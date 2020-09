Dormagen : Neue Perspektiven für TSV-Handballer

Dormagen Die Ergebnisse eines digitalen Sportgipfels mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) lässt auch die Handballer des TSV Bayer Dormagen hoffen, dass sie bald wieder mehr als 300 Zuschauer in ihre Halle lassen dürfen.

Positive Signale für die Sportvereine im Land sendete am Freitag ein digitaler Sportgipfel, an dem auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) teilnahm. Vor dem Hintergrund der Corona-Schutzmaßnahmen sollen künftig wieder höhere Zuschauerzahlen möglich sein, zudem gibt es weitere finanzielle Hilfen.

Aus dem Rhein-Kreis hatten jüngst die Handballer des TSV Bayer Dormagen durch ihren Geschäftsführer Björn Barthel darüber geklagt, dass die aktuelle Corona-Schutzverordnung für Sportveranstaltungen nur maximal 300 Zuschauer zulässt, während etwa in der Kultur mit einem Hygienekonzept deutlich mehr möglich sind. Er sah dadurch die wirtschaftliche Basis vieler Mannschaften bedroht. Das konnte er als Initiator der Initiative Team-Sport-NRW und als Vertreter der Erst- und Zweitliga-Handballklubs aus NRW bei dem Gipfel noch mal zum Ausdruck bringen. So hatte er auch seinen Anteil daran, dass die Landesregierung in der neuen Corona-Schutzverordnung, die ab Dienstag gilt, wieder mehr Zuschauer zulassen will. „Wie viele genau, wird sich zeigen“, meinte Barthel, Zudem stockt das Land seine „Soforthilfe Sport“ (10 Millionen) um 15 Millionen auf. Wobei die Bayer-Handballer davon wohl nicht profitieren können, denn für die Profivereine der Ersten und Zweiten Bundesligen hatte der Bund kürzlich ein 200-Millionen-Hilfsprogramm aufgelegt. Mit Blick auf den Test am Sonntag (17 Uhr) daheim gegen Ferndorf weist Barthel darauf hin, dass es keine Tageskasse gibt. Tickets müssen online gebucht werden.