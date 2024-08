Nachgefragt: DJK Gnadental Neue Lage auf dem Trainerposten

Was sind die Ziele/Schwerpunkte der Vorbereitung? Das Trainerteam um Sebastian Michalsky will an allen Stellschrauben drehen. Den Anfang machte die Offensive. „Wir haben in den letzten Wochen viel gearbeitet. Die Trainingsschwerpunkte haben wir in Blöcke unterteilt. Angefangen bei unserem Offensivspiel haben wir unseren Fokus nach und nach auf die Defensive gelegt“, erzählt Michalsky. Luft nach oben sieht Michalsky immer, weshalb es ihm wichtig war, die Stärken der Mannschaft weiter auszubauen. „Wir haben die Grundlagen gelegt und sind dadurch auch konditionell auf einem guten Niveau. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Stand, so kurz vor Saisonbeginn“, so Michalsky.