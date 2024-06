Pferdesport Neue Doppel-Gespannkreismeisterin in Dormagen

Zunächst sah es bei den Einspännern allerdings so aus, als sollte Maxine Glasmacher mit ihrem Pferd Anna auf eine Titelverteidigung zusteuern. Denn mit ihrem fünften Platz in der Dressurprüfung (Rebecca Roos, Herbert Eschrich und Michael Straeten waren als Punktrichter im Einsatz), den Sieg holte sich Sigrid Kottsieper (RFV Rheurdt), setzte sie sich an die Spitze der Kreiswertung. Diese Position verteidigte sie durch ihren dritten Platz im Kegelparcours, bei dem es zwölf Kegelpaare zu durchfahren galt, die nur 25 Zentimeter weiter voneinander entfernt als die Spurbreite aufgestellt waren. Im abschließenden kombinierten Hindernisfahren mit Geländehindernissen gab es dann aber doch noch eine Wendung. Glasmachers Vereinskameradin Evelyn Mauß und ihre Pferd Poldi, nach den beiden ersten Prüfungen in Lauerstellung, sprangen mit einer fehlerfreien Fahrt noch an die Spitze der Kreiswertung, es reichte auch zum Gesamtsieg vor Sigrid Kottsieper. Maxine Glasmacher wurde zum Verhängnis, dass sie sich drei Fehlerpunkte leistete, was nur zu Rang neun im Gesamtklassement reichte. Christopher Kengels, ebenfalls Fahrsportfreunde Neuss, fuhr auf Platz fünf und durfte sich in der Kreiswertung über eine Bronzeschleife freuen.