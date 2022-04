Integrativer Sport : Das Sportfest für alle auf Gut Gnadental

Beim „Tandem-Tag“ auf Gut Gnadental spielt Tischtennis traditionell eine wichtige Rolle. Das wird auch bei der Neuauflage am 7. Mai wieder so sein. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Der „Tandem-Tag“ am 7. Mai auf dem Gelände des Zülow-Firmensitzes setzt auf Bewährtes – und beim Thema Schutz vor dem Coronavirus auf „die Selbstverantwortung aller, die dabei sein möchten“, sagt Gastgeberin Jutta Zülow.

Während Event-Veranstalter meist darum bemüht sind, ihrem Publikum atemberaubende Neuigkeiten zu präsentieren, setzt Jutta Zülow auf das genaue Gegenteil: „Wir müssen nicht jedes Mal das Rad neu erfinden,“ sagt die Vorsitzende der „Tandem-Stiftung Burkhard Zülow“ mit Blick auf den „Tandem-Tag“, das integrative Sportfest, das am 7. Mai seine 15. Auflage erlebt. Langweilig ist es trotzdem nie gewesen auf und rund um Gut Gnadental, den idyllisch an der Erft gelegenen Firmensitz des Zülow‘schen Familien-Unternehmens, der ein Mal im Jahr für sechs Stunden zum Sportzentrum umfunktioniert wird.

Während die Zutaten aus einem runden Dutzend verschiedener Sportarten – von Judo bis Fußball, von Tandemfahren bis Kanu-Slalom, von Tennis bis Tischtennis – bereits fertig gemixt sind, treibt die Stiftungs-Vorsitzende eine bange Frage um: „Wer ist von denen, für die wir dieses Sportfest veranstalten, noch oder schon wieder fit genug, um sich sportlich zu betätigen?“ Denn im integrativen Bereich haben die Corona-Pandemie und ihre Folgen noch deutlichere Spuren hinterlassen als im übrigen Sportbetrieb. Der „nachgeholte“ Tandem-Tag 2021, vom Standardtermin Anfang Mai auf Mitte September verlegt, sollte eigentlich den Startschuss für eine Wiederbelebung der Aktivitäten in den von der Stiftung unterstützten integrativen Sportgruppen bedeuten. Stattdessen kam der nächste Lockdown, aus dem die meisten gerade erst erwacht sind – wenn überhaupt.

Info Alles Wichtige zum „Tandem-Tag“ am 7. Mai Was Integratives Sportfest der Tandem-Stiftung Burkhard Zülow Wann Samstag, 7. Mai, 10 – 16 Uhr Wo Gut Gnadental, Nixhütter Weg 85, in Neuss Wer Mitmach-Angebote für alle mit und ohne Beeinträchtigung: Tandem-Fahren, Fußball, Tischtennis, Kanu, Judo, Voltigieren, Ringen, Bogenschießen, Boccia und mehr Wie Kontakt und Info bei Martin Limbach, tel. 02181/601-4085, oder per Mail an: hilfe@tandem-stiftung.de Womit Wer den Tandem-Tag im Vorfeld unterstützen möchte, kann dies durch Spenden, zum Beispiel fürs Kuchenbuffet, tun, auch Helfer werden noch gesucht. Kontakt: sylvia.schlesak@zuelow.de

Doch Jutta Zülow wäre nicht Jutta Zülow, wenn sie sich von so etwas unterkriegen ließe. Also hat sie, unterstützt von Tochter Nadia Ehning und ihrer Schwester Sylvia Schlesak, bei denen die organisatorischen Fäden zusammenlaufen, nicht nur ein sportliches Programm auf die Beine gestellt, „bei dem für jeden, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung, etwas dabei ist, bei dem er mitmachen kann.“ Sie hat auch wieder Preise für die Tombola aufgetrieben, zum Teil selbst, zum Teil von anderen gespendet. Zum Beispiel eine Reise zur Eröffnungsfeier der Special Olympics National Games in Berlin am 19. Juni, zum Beispiel Eintrittskarten für Heimspiele der Fußball-Bundesligaspiele von Bayer 04 Leverkusen und des 1. FC Köln. Für andere ein nettes Beiwerk, für die Tandem-Stiftung eine essentielle Einnahmequelle, denn sie finanziert ihre Aktivitäten ausschließlich aus Spenden und den Erlösen, die am Tandem-Tag erzielt werden.

Damit die reichlich fließen, hat die begnadete Netzwerkerin auch wieder ihr „Netz“ ausgeworfen. So werden unter anderem Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer und Ex-Innenminister Ingo Wolf, seit einem Jahr Vorstandsvorsitzender der Sportstiftung NRW, zur Eröffnung um 10 Uhr in die Tandem-Pedale treten. Am Thema Corona kommt freilich auch der 15. Tandem-Tag nicht vorbei. Jutta Zülow setzt dabei „auf die Selbstverantwortung aller, die dabei sein möchten.“ Heißt: Einlasskontrollen wie im September wird es keine geben, „freiwilliges Masketragen an Imbiss- und Infoständen und überall sonst, wo es Gedränge geben könnte,“ sowie die Einhaltung der Abstandsregel werden vom Veranstalter empfohlen. Und wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann sich vor Ort einem Schnelltest unterziehen.