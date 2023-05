Skaterhockey-Bundesliga In Kaarst kommt es zur Neuauflage des Play-off-Finales

Crash Eagles Kaarst gegen den HC Köln-West Rheinos, da war doch was? Richtig, so lautete im vergangenen Jahr das Play-off-Finale um die Deutsche Meisterschaft, das die Kaarster letztlich für sich entschieden und damit den fünften Titel ihrer Vereinsgeschichte feierten. Am Samstag kommt es zur Neuauflage dieses Duells in der Kaarster Stadtparkhalle.