Fußball-Landesliga Kapellen: Nellen kehrt ohne Groll nach Hilden zurück

Dabei war sein Engagement dort eine Erfolgsgeschichte. Denn eigentlich wollte er nach seiner ersten Station als Seniorentrainer bei seinem Heimatverein TSV Norf und einer kurzen Pause beim VfB als Jugendcoach einsteigen. Doch weil der beim Nachwuchs keinen Bedarf hatte, dafür aber jemanden suchten, der die sportliche Verantwortung für die zweite Mannschaft übernahm, war er plötzlich Trainer der Reserve, die dann auch noch wegen der besonderen Regelungen in der ersten von Corona beeinflussten Saison 2019/2020 als Bezirksliga-Vizemeister in die Landesliga aufsteigen durfte. Seine Aufgabe war es, ganz seiner sportlichen DNA entsprechend, dort junge Spieler zu entwickeln und an die Oberliga-Mannschaft des Vereins heranzuführen. In der Saison 2021/2022 spielten die Hildener auch nach Ansicht des damaligen SCK-Trainer Björn Feldberg starken Fußball, mischten lange vorne mit und landeten am Ende auf Rang acht. Dass es in der Spielzeit danach dann so schnell zum Bruch kam, kann Nellen auch heute noch nur schwer nachvollziehen. „Der Mannschaftsrat ist auf mich zugekommen und hat mir gesagt, dass die Spieler nicht mir weiterarbeiten wollen. Es gab Kritik an der Trainingsgestaltung, der Spaß hat ihnen gefehlt“, erinnert sich Nellen, der daraufhin einen Schlussstrich zog, ohne auf eine Entscheidung des Vorstandes zu warten. „Das hat mich schon gewundert. Ich mache ganz sicher nicht alles richtig. Aber ich habe schon den Eindruck, dass ich mit Spielern gut zurechtkomme. Da lege ich großen Wert drauf“, sagt der 37-Jährige.