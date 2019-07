Galopp : Schweizer Nationalhymne für Neusser Pferd

Neuss Die aus der Nähe von Aarau kommende Naomi Heller gewinnt in Hamburg für Trainerin Katja Gernreich.

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit wurde für den Sieg der Neusser Trainerin Katja Gernreich eine Nationalhymne gespielt. Zuletzt in Magdeburg war es die englische Hymne, weil im Sattel des Gernreich-Pferdes Hellomoto die Engländerin Antonia Peck saß. Am vorletzten Tag der Derbywoche auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn wurde die Schweizer Hymne gespielt, weil die Siegreiterin Naomi Heller aus der Schweiz kommt.

Das Besondere an dem Pferd sind auch seine niederländischen Besitzer, die unter dem Stallnamen „De Heeren von Swentibold“ laufen lassen, aber in Hamburg nicht vor Ort waren: Jan P. Geertsema und Rudolf Savel Koul sind die wahren Namen. Wie aber landete das Pferd ausgerechnet in Neuss? „Es kam ein Anruf, ich kannte die Leute nicht.“ Die Wahl der Oberstufen-Lehrerin (auch Deutsch zählt zum Fach) für diesen Ritt war auch kein Zufall: „Ich habe sie mir ausgesucht, weil sie einen guten Durchschnitt von Rennen zu Siegen hatte,“ berichtete die glückliche Trainerin. Die Reiterin wiederum wusste sogar, das Katja Gernreich im Jahre 1999 den „Preis der Perlenkette“ in Neuss gewonnen hatte. Zur stimmungsvollen Siegerehrung in der „Schluckbude“ der Rennbahn erschienen natürlich auch die „Granden“ des Amateur-Verbandes, schließlich war es eines der beliebten Rennen dieser globalen „Reisevereinigung“: Bei etwas Talent im Sattel kommt man problemlos um die Welt. Aber Werner Schmeer, Katja Warmbier und Christian von der Recke kennen sich auch in Neuss gut aus. Alle haben dort Rennen geritten.