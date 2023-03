2. Handball-Bundesliga Der nächste dicke Brocken für Dormagen

Gleichwohl weiß er, dass das für seine junge Truppe eine Herkulesaufgabe wird. Mannschaftstaktisch sticht bei den Eisenachern eine „sehr unangenehme“ 5:1-Deckung hervor. Sie versucht, den gegnerischen Angreifern Fallen zu stellen und so Fehler zu provozieren, um zu schnellen Toren zu kommen. Zudem hat der ThSV eine enorm hohe individuelle Qualität im Kader. Herausragend besetzt ist etwa der Rückraum mit Könnern wie dem Halblinken Fynn Hangstein (158 Tore), dem Mittelmann Jannis Schneibel (110 Tore) und dem Halbrechten Alexander Saul (71 Tore). Da entwickelt sich sehr viel Dynamik und Zug zum Tor. Matthias Flohr hat in seine Vorbereitung natürlich das Hinspiel einfließen lassen, in dem sein Team lange mithielt, dann aber 24:27 unterlag. „Wir haben da viele gute Lösungen gefunden. Aber es hat sich auch gezeigt, dass so ein Spiel schnell kippt, wenn man nicht mehr Präzise genug spielt“, erklärt der TSV-Coach. Als Mutmacher könnte den Dormagenern auch noch das Rückspiel aus der vergangenen Saison dienen. Damals reisten sie ebenfalls als krasser Außenseiter in den Osten und kehrten noch unter Trainer Peer Pütz mit einem hauchdünnen 26:25-Sieg und enorm wichtigen Punkten im Kampf gegen Abstieg zurück. Das hat auch ThSV-Coach Misha Kaufmann nicht vergessen: „Wir haben also noch was gutzumachen!“