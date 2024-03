Sportlicher Talk Nächste Woche in Neuss: „Bürger trifft Olympia“

Die geladenen Gesprächsgäste decken jedenfalls eine große Bandbreite ab. Mit dabei ist Matyas Szabo, Säbelfechter vom TSV Bayer Dormagen, der sich zum dritten Male für Olympia qualifiziert hat. Das will seine Vereinskameradin Tanja Spill, 800-Meter-Läuferin, noch schaffen. Michael Faller (Ringen, KSK Konkordia Neuss) hat als Kampfrichter die Spiele 2016 in Rio aktiv erlebt. Markus Fothen (Radsport, VfR Büttgen) fuhr bei der Tour de France (2006, 15.) und beim Giro d‘Italia (2005, 12.) ganz weit nach vorn im Gesamtklassement. Mit dem Quartett bietet sich nicht nur ein Ausblick auf Paris an, auch in den Spitzensport insgesamt können die Vier einen Einblick geben.