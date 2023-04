Skaterhockey-Bundesliga Nächste Niederlage für die Crash Eagles Kaarst

Wobei sich die Schlappe in Duisburg durchaus im Vorfeld in Form von einigen personellen Hiobsbotschaften angedeutet hatte. Neben Trainer Andre Ehlert meldete sich auch Joe Jacobs erkrankt ab, zudem musste Dominik Boschewski erneut aus beruflichen Gründen kurzfristig absagen. Immer konnten die Kaarster von ihrer guten Nachwuchsarbeit profitieren. Aus der Jugend rückten Dean Jacobs und Bennet Otten in den Kader der ersten Herrenmannschaft auf. Dennoch fehlten den Eagles vor allem in der Offensive wichtige Akteure, weshalb Verteidiger Jan Wrede in den Sturm ging. Kein Wunder, dass Kaarst zu Beginn der Partie Abstimmungsprobleme hatte, die Duisburg durch zwei Treffer von Andre Petry (1., 7.) zu einer frühen 2:0-Führung nutzen konnte. Nach einer Auszeit kamen die Gäste aber besser ins Spiel. Thimo Dietrich traf zum Anschluss (10.) und Tobias Wolff mit einem Schlagschuss zum 2:2 (11.).