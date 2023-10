2. Handball-Bundesliga Nächste Entwicklungsschritte für Bayer Dormagen

„Nach der Partie gegen Coburg kann man schon sagen, dass wir gegen Aue in der Abwehr einen Schritt nach vorne gemacht haben, gegen Dessau im Angriff sogar zwei bis drei“, sagte Matthias Flohr mit Blick auf den hauchdünnen Erfolg in Sachsen-Anhalt, mit dem nicht unbedingt zu rechnen gewesen war. Schließlich verpasste die Mannschaft von Trainerfuchs Uwe Jungandreas nach einer bärenstarken Saison im Sommer nur knapp den Aufstieg in die Erste Liga und war aus den jüngsten vier Duellen mit den Dormagenern als Sieger hervorgegangen. Keine Frage, auch wenn die Ostdeutschen im bisherigen Saisonverlauf nicht die hohen Erwartungen erfüllen konnten, die sie sich nach dem Aufstieg in die 2. Liga erarbeitet haben, gingen sie als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Dormagen. Zumal sie nach dem klaren Ligasieg beim VfL Lübeck-Schwartau und nach der starken Vorstellung im DHB-Pokal am vergangenen Dienstag daheim gegen den Erstligisten MT Melsungen (28:31-Niederlage nach einer 17:12-Pausenführung) auf dem Weg zu alter Stärke schienen. Und dann gelang Dessau Ende vergangener Woche auch noch der Coup, auf die Verletzungsmisere im rechten Rückraum mit der Reaktivierung von Max Emanuel zu reagieren, der seine Karriere im Sommer eigentlich beendet hatte.