Radsport Nächste DM-Medaille für den VfR Büttgen

„Das Jahr 2023 schreibt bei der Radsportabteilung des VfR Büttgen seine ganz eigene Geschichte. In den letzten Wochen und Monaten überschlagen sich bei der stetig anwachsenden Radsportabteilung die Ereignisse und vor allem die Erfolge“, sagte Abteilungsleiter René Witte. Für Owen Kings ging es im thüringischen Seidingstadt darum, als Athlet des jüngeren Jahrgangs seine gute Form in der laufenden Saison auf den Punkt erneut abzurufen. Am Ende der zehn Kilometer langen Zeitfahrstrecke stoppte die Uhr für ihn bei 13:46 Minuten, womit er sich nur dem späteren Sieger Benedikt Benz mit sieben Sekunden geschlagen geben musste. „Wieder einmal war Owen der schnellste Sportler des jüngeren Jahrgangs. Owen ist ein sehr großes Talent, das noch zahlreiche Erfolge feiern wird, wenn die Gesundheit und alles andere mitspielen“, resümierte VfR-Nachwuchstrainer Florian Schmitz und konnte dabei eine gehörige Portion Stolz nicht verbergen. In der kommenden Woche stehen unter anderem für Owen, aber auch für zahlreiche weitere VfR-Aktive, die Deutschen Meisterschaften im Omnium und Madison der Altersklassen U15 und U17 auf dem Programm. Dabei werden die Sportlerinnen und Sportler des VfR vor heimischer Kulisse im Büttgener Holzoval an den Start gehen und mit großer Wahrscheinlichkeit für weitere Erfolge sorgen.