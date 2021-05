Dormagener Jugend-Handball : TSV-Nachwuchsteams auf der Erfolgswelle

Dormagen Sowohl die A- als auch die B-Jugend-Handballer aus Dormagen sind noch im Rennen um den DM-Titel. Der ältere Jahrgang trifft im Finale auf die Füchse Berlin.

Die B-Jugend von Trainer Peer Pütz setzte sich zunächst am Freitag zu Hause mit 27:26 gegen den HC Bremen durch, dabei hatte der TSV zur Halbzeit noch 10:14 zurückgelegen. Die Wende gelang erst knapp sechs Minuten vor dem Abpfiff, als Kaj Kriescher die erste TSV-Führung seit der sechsten Spielminute erzielen konnte. Im Finale des First-Four-Turniers empfingen die Dormagener am Sonntag den 1. VfL Potsdam, der sein Halbfinale gegen die HSG Lemgo mit 28:23 gewonnen hatte. Der TSV zeigte eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Spiel gegen Bremen, führte zur Pause bereits knapp mit 11:10 und baute den Vorsprung im Verlauf der zweiten Halbzeit zunächst auf drei Tore und dann bis zum Abpfiff auf fünf Tore aus. Bester TSV-Schütze war Maximilian Schmidt mit acht Treffern. „Die Jungs haben von Freitag auf Sonntag einen echten Sprung gemacht. Wir waren in der Abwehr hellwach und im Angriff konsequent“, lobte Coach Peer Pütz seine Jungs. In zwei Wochen geht es dann im Final Four gegen die Sieger der anderen Qualifikationsrunden weiter. Mit dabei sind neben Dormagen die Füchse Berlin , die JSG Melsungen/Körle/Guxhagen und die Rhein-Neckar Löwen.

Die Dormagener A-Jugend ging in das Halbfinalrückspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen, wo der Ex-Dormagener Matthis Blum spielt, mit einem Drei-Tore-Polster und machte am Sonntagnachmittag im TSV-Bayer-Sportcenter zunächst auch nicht den Eindruck, als könne es noch mal knapp werden. Denn schon in der 16. Minuten gingen die Gastgeber mit drei Toren in Front (6:3 durch Lennart Leitz) und gingen mit diesem Abstand auch in die Pause (15:12). Nach dem Seitenwechsel kamen die Löwen aber besser ins Spiel, auch weil sie in der Abwehr konsequenter agierten. Sie verringerten den Abstand kontinuierlich, und spätestens als sie zum 25:25 (54.) ausglichen, keimte noch mal Hoffnung auf. Doch ausgerechnet nachdem die Gäste 28:27 (56.) in Führung gegangen waren, kassierte ihr Spieler Tim Burkhard eine Zwei-Minuten-Strafe. Diese Überzahl nutzte der TSV, um vorentscheidend auf 31:28 davonzuziehen. „Das war spannender als nötig. Am Ende haben wir aber kühlen Kopf bewahrt“, meinte TSV-Coach David Röhrig. Das erste Finalspiel gegen die Füchse Berlin steht am Montag, 7. Juni, auswärts an.