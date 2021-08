DJK Novesia Neuss : Nachwuchskicker bricht zu Abenteuer in die USA auf

Neuss Lucas Müller aus der A-Jugend der DJK Novesia macht sich bald auf den Weg nach Pennsylvania, wo er dank eines Stipendiums Studium und Fußballspielen verbinden kann. Er ist schon sehr gespannt, was ihn erwartet.

Langsam nähert sich die Aufregung bei Lucas Müller dem Höhepunkt, denn der große Moment rückt immer näher. Am Samstag fliegt der Nachwuchskicker in die USA , wo er an der Wilkes University in Pennsylvania mit einem Stipendium Fußball und Studium verbindet. Auslöser war Lucas’ Vater, der Vergangenen Herbst durch Zufall auf die Idee kam, dass sein Sohn sich um ein Stipendium bewerben könnte.

Er wird Teil der universitätseigenen Fußballmannschaft, die unter profiähnlichen Bedingungen trainiert. Der 45 Mann starke Kader trainiert sechsmal die Woche und absolviert obendrein noch ein Spiel pro Wochenende. Ein straffer Terminkalender für die jungen Studenten, weshalb der akademische Stundenplan auf die Trainingszeiten abgestimmt ist. Auch für Lucas Müller ist das eine ungewohnte Belastung, er sieht das ganze jedoch gelassen: „Durch mein Abitur habe ich einen wertvolleren Abschluss, als es der High School-Abschluss in den USA ist. Deshalb muss ich mich in meinem ersten Jahr noch nicht festlegen, was ich studieren möchte und habe daher Zeit, mich zu orientieren und einzuleben.“ Die internationalen Studenten bekommen auf dem Campus seitens der Universität viel Unterstützung, damit eine schnelle Eingewöhnung stattfinden kann. „Direkt nach meiner Ankunft beginnt auch schon die Vorbereitung, bis es dann am 1. September schon im Ligabetrieb losgeht. Ich muss mich also von Beginn an voll reinhängen“, erklärt der Linksfuß aus dem Nachwuchs der DJK Novesia Neuss, der vor der Corona noch mit Kapellen in der Niederrheinliga auflief. In den USA sind seine Mit- und Gegenspieler jedoch teilweise vier Jahre älter, was bedeutet, dass er sich auch sportlich anpassen muss und in den Staaten einen anderen Fußball erleben wird. Auch das ist für Lucas Müller ein großer Anreiz an diesem neuen Kapitel.