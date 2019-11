Handball : Ein Trio schlüpft ins Nationaltrikot

Über seine Leistungen in A- und B-Jugend des TSV Bayer Dormagen schaffte Matthis Blum den Sprung in den Kader der U18/19-Nationalmannschaft. Foto: Zaunbrecher. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Dormagener Nachwuchs-Handballer Mathis Blum, Aron Seesing und Julian Köster sind zu DHB-Lehrgängen eingeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Der eine wurde in den jüngsten beiden Meisterschaftsspielen des Zweitligateams wegen einer Grippe schmerzlich vermisst, die anderen beiden führen mit der B-Jugend ungeschlagen die Tabelle der Regionalliga Nordrhein, der höchsten Spielklasse ihrer Altersgruppe an und mischen auch schon eine Altersstufe höher in der A-Jugend mit, die ohne Niederlage die Meisterrunde der Bundesliga erreicht und damit die Qualifikation für eine weitere Spielzeit gesichert hat.

Doch demnächst werden Julian Köster, Matthis Blum und Aron Seesing das Trikot des TSV Bayer Dormagen mit dem der deutschen Handball-Nationalmannschaft vertauschen. Köster reist am 2. Januar in die Sportschule Warendorf, wo Nachwuchs-Bundestrainer Martin Heuberger die U20-Nationalmannschaft drei Tage um sich versammelt. Der Lehrgang dient zur Vorbereitung auf das am 11. Januar 2020 startende Vierländer-Turnier in Portugal, bei dem die DHB-Junioren auf Frankreich. Spanien und die Gastgeber treffen. Der 20-Jährige ist ein „alter Hase“ im Team, wurde er odch bereits im Sommer mit der U19-Auswahl Vize-Weltmeister und dabei zum „besten Abwehrspieler des Turniers“ gekürt.

Info A-Jugend-Meisterrunde: TSV startet in Pforzheim Auftakt Mit der Partie bei der SG Pforzheim/Eutingen startet der TSV Bayer Dormagen am 1. Dezember (14.15 Uhr) in die Meisterrunde der A-Jugend-Bundesliga Erstes Heimspiel Erstes Heimspiel ist am Samstag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr gegen den HSV Hamburg Ende Die Runde endet am 5. April 2020 mit dem Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig

Für Matthias Blum und Aron Seesing sind Nationalmannschafts-Lehrgänge hingegen noch Neuland. Beide gabe erst im Frühjahr ihr Debüt in der U 17-Auswahl, jetzt wurden sie vom einstmals auch in Dormagen tätigen Trainergespann Erik Wudtke und Alexander Koke für den Lehrgang der U18/19 vom 24. bis 27. November in die Sportschule Kaiserau eingeladen. Der Rückraumspieler und der Kreisläufer setzten sich dabei zusammen mit 16 Teamkollegen in einem harten Auswahlverfahren mit insgesamt 50 Kandidaten durch.