Tennis Nachwuchs des TC Blau-Weiss Neuss trumpft auf

Auch die Zweitvertretung von Blau-Weiss in dieser Altersklasse beendete die Bezirksliga-Saison auf Rang eins und spielt damit im kommenden Jahr in der 1. Verbandsliga. Die U18-Mädchen von der Jahnstraße hatten dieses Kunststück bereits in der vergangenen Spielzeit geschafft. Mit dem 3:3 am letzten Spiel beim Lintorfer TC erreichten sie das Klassenziel. Die U18 II machte den Aufstieg in die 1. Verbandsliga perfekt.