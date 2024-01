Jugendhandball Dormagens Nachwuchs überrollt Rostock in Hälfte zwei

„Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung geboten, aus der Torhüter Linus Borreck herausgestochen ist. Linus konnte eine Reihe von freien Bällen parieren und hat unserem Spiel so die nötige Sicherheit gegeben. Zudem konnte Caspar Mosblech in der zweiten Hälfte viele Tore erzielen. Aber ich bin mit allen Akteuren sehr zufrieden“, freute sich Berger. Der TSV-Coach sah zusammen mit 220 Zuschauern im TSV Bayer Sportcenter eine erste Halbzeit, in der es der TSV verpasste, deutlicher in Führung zu liegen, aber es wurden „zu viele Bälle vom Kreis sowie Anspiele an den Kreis nicht untergebracht“. So wurden beim Stand von 16:13 die Seiten gewechselt, doch in der zweiten Hälfte agierten die Dormagener deutlicher konsequenter. Mit der Konsequenz, dass es doch noch eine sehr deutliche Angelegenheit wurde. Mit diesem Sieg rückte der TSV bei nunmehr 4:4-Punkten auf den dritten Rang in der Tabelle vor. „Dieser Sieg hat uns sehr geholfen, weil er uns wieder die Möglichkeit gibt, aus eigener Kraft unter die besten Vier zu kommen. Über diesen Sieg heute freuen wir uns extrem“, so Berger.