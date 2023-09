Jugendhandball Nachwuchs des TSV Bayer lässt Minden keine Chance

Gestützt auf einen gut aufgelegten Jonathan Dobiey im Tor zog der TSV bereits früh in der Partie davon und führte mehrmals mit sieben Toren. „Jonathan hat eine starke erste Hälfte abgeliefert und seine Paraden haben in der Phase, als uns GWD mit dem Sieben-gegen-Sechs attackiert hat, dafür gesorgt, dass wir eine Reihe von Empty Net Goals im Mindener Tor unterbringen konnten“, so Martin Berger. Besonders hervorgetan hat sich dabei Jan Stolzenberg, der dank einer starken Leistung am Ende auf eine stolze Bilanz von 16 Toren kam.