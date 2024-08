Nachgefragt: SC Kapellen Nachwuchs hat bislang überzeugt

Was lief bislang nicht so gut? Verbesserungsbedarf gibt es laut Jörg Ferber noch in Sachen Taktik. „Das hat man nicht in einer Woche drauf. Gerade vor dem Hintergrund von Ausfällen durch Verletzungen, Urlaub und Arbeit. Der Prozess wird auch nicht bis zum Saisonstart abgeschlossen sein“, erklärt der Sportliche Leiter. Da geht es zum Beispiel um das Anlaufen der gegnerischen Abwehr, unterschiedliche Systeme mit Viererkette und Umstellungen im Spielverlauf.