Ringen Nachwuchs des KSK Konkordia Neuss holt drei DM-Titel

Bei den in Triberg (Südbaden) ausgetragenen Deutschen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil waren 113 Junioren (U20) aus 76 Vereinen an den Start gegangen – und KSK-Trainer Oleg Dubov holte mit seinen Kämpfern 46 Punkte; der Zweitplatzierte KSV Pausa/Vogtland kam auf 21, die RG Lahr als Dritte auf 18 Zähler. In seiner eigenen Liga rang dabei Titelverteidiger Aaron Bellscheidt, der in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm in beeindruckender Manier durch das Turnier pflügte. Der 18-Jährige gewann seine Duelle in der Direktausscheidung mit Tom Stoll (ASV Schorndorf), Dominik Arnold (SV Fahrenbach) und Karl Thoms (SV Warnemünde) ohne Gegenpunkt allesamt technisch überlegen. Das galt auch für das Finale, in dem er Louise Lay (SVG Nieder-Liebersbach) mit 8:0 bezwang. „Trotz kaputtem Finger hat er alle zerpflückt und wurde zu Recht als bester Ringer der Veranstaltung ausgezeichnet“, sagte der als Sportlicher Leiter für den KSK tätige Fatih Cinar.