Skaterhockey : Eagles-Nachwuchs im Erfolgsrausch

Die U13-Schüler der Crash Eagles Kaarst holten sich in Rostock ungeschlagen die Deutsche Meisterschaft. Foto: CEK

Kaarst Während sich die Schülermannschaft der Kaarster in Rostock den DM-Titel holte, feierte die Jugend daheim den Gewinn der NRW-Meisterschaft. Die Jugend kann am Wochenende in Düsseldorf in Sachen DM nachlegen.

Während die Bundesliga-Spieler der Crash Eagles nach beendeter Saison schon länger die Beine hochlegen können, ist der Skaterhockey-Nachwuchs aus Kaarst noch schwer aktiv – und das sehr erfolgreich. Nachdem die Schülermannschaft erst kurz zuvor den NRW-Titel geholt hatte, legte sie am Wochenende in Rostock mit einem 3:2-Finalsieg gegen die Duisburg Ducks die Deutscher Meisterschaft nach. Und als wäre das nicht schon genug des Guten, kam auch noch der NRW-Titel für die Jugendmannschaft hinzu.

Auf dem Weg zum DM-Titel setzten die Kaarster gleich im ersten Spiel ein Ausrufezeichen. In Gruppe B schlugen sie Gastgeber Rostocker Nasenbären klar mit 4:1 und tankten Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Diese wurden dann auch prompt erledigt. Dank Siegen gegen die Red Devils Berlin (8:3) und Augsburg (12:1) zogen die Jungadler als Gruppenerster ins Halbfinale ein. Dort stand tags darauf das Match gegen die Bissendorfer Panther an, die sogar in Führung gingen und die Crash Eagles vor Probleme stellten. Doch die Kaarster bekamen die Kurve und gewannen noch 3:1. Im Finale waren die Ducks ein Gegner auf Augenhöhe, der seine Chancen effizient nutzte, während die Adler mehr Spielanteile hatten, aber viele Möglichkeiten liegenließen. Dennoch setzten sie sich 3:2 durch. Folgende Spieler bejubelten hinterher mit dem Trainerduo Jonas Heupel und Tom Küppersden den Titel: Ben Schlösser, Ben Thormählen, Kai Osburg, Ken Neumann-Rystow, Manuel Grune, Marlon Ansari, Matti Baumgarten, Max Burkhardt, Moritz Wannagat, Nerea Stellet, Neven Barackov, Oskar Baumeister, Richard Hergenröder, Tim Brauksiepe, Timo Püll und Vincent Powilleit, Christiano Ferreira.