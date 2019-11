Skaterhockey : Nachwuchs der Crash Eagles holt NRW-Titel im Doppelpack

Kaarst Jetzt geht es um die Deutsche Meisterschaft.

In der Vorweihnachtszeit belohnt sich Skaterhockey-Bundesligist Crash Eagles Kaarst für die übers Jahr geleistete Arbeit. Den Anfang machte der Nachwuchs. Obwohl schon für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, gingen die Talente in ihren Finalserien um den NRW-Titel „All-In“: So setzte sich die U13 im dritten und entscheidenden Match in Düsseldorf mit 7:5 durch und fährt damit am Wochenende mit breiter Brust zur DM nach Velbert. Die U16 machte gegen die Menden Mambas schon nach zwei Spielen mit einem 5:1-Auswärtssieg Feierabend. In 14 Tagen geht es in Krefeld um die nationale Krone.