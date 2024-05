Jugendhandball Nachwuchs aus Dormagen peilt DM-Finale an

Das zeigte sich in der zweiten Spielhälfte wieder in der Schlussphase, nachdem sich die Gastgeber in der engen Partie trotz zweimaliger Dormagener Führung wieder etwas hatten absetzen können. Drei Minuten vor dem Ende stand es auch dank doppelter Überzahl 27:24 für Leipzig. Doch nach einer Auszeit von André Nicklas krönte Malte Adam seine insgesamt starke Vorstellung mit zwei Treffern zum 26:27, wobei er starke Nerven bewies, indem er einen Siebenmeter nach dem Schlusspfiff eiskalt verwandelte. „Ein Tor Rückstand fühlt sich deutlich besser an als drei“, sagte André Nicklas, der mit Blick auf Sonntag aber warnte: „Es sind noch 50 Minuten zu gehen, in denen noch viel passieren kann. In die eine wie in die andere Richtung.“ Im anderen Halbfinale gewannen die Füchse Berlin das Hinspiel zu Hause gegen JANO Filder übrigens 35:30.