Jugendhandball Nachwuchs aus Dormagen macht Platz vier klar

Mit dem Heimsieg gegen Tabellenführer Füchse Berlin Reinickendorf vor Ostern hatten sich die A-Jugendhandballer des TSV Bayer Dormagen für das letzte Spiel in der Bundesliga-Meisterrunde in eine gute Position gebracht. Und die nutzten sie: Durch den 41:36 (20:16)-Sieg bei der TPSG Frisch Auf Göppingen sicherten sie sich im direkten Duell um den vierten Tabellenplatz den Einzug in die K.o.-Runde um die Deutsche Meisterschaft. Dort geht es unter den letzten Acht nächste Woche Freitag im Hinspiel daheim gegen den Nachwuchs des Erstligisten Rhein-Neckar Löwen.