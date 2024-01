Radsport Nachwuchs aus Büttgen auf ungewohntem Terrain

In der Jugend U17 hatte der Büttgener Franz Jürgens das Handicap eines schlechten Startplatzes, weil er in Bundesliga nur vereinzelt am Start war. Er musste sich am Ende mit Platz 25 zufriedengeben. Deutlich besser lief’s Bei den Junioren U19 für Ian Kings, der für sein neues Team „JEGG-DJR Academy“ an den Start ging. Kings, der weiterhin normal im Verein des VfR Büttgen Mitglied ist und wöchentlich dort auch trainiert, fährt ab der Saison 2024 für die Niederländer, die eine neue Kooperation mit dem World-Tour-Team VISMA/Lease a Bike eingegangen sind. Damit macht der noch junge Büttgener bereits früh den Schritt in professionelle Strukturen, die eine direkte Anbindung zum Profiradsport bieten sollen. Nach den 40 Minuten Renndauer durfte sich Kings über Platz vier freuen. In der finalen Phase lag er gleichauf mit dem späteren Fünftplatzierten, ließ ihn aber dank eines beherzten Finales hinter sich.