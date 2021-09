Leichtathletik : Tedros und Spill laufen in der Zonser Heide auf Platz eins

Dormagen Habtom Tedros (TG Neuss) und Tanja Spill (TSV Bayer Dormagen) laufen beim 45. Zonser Nachtlauf über 7 Meilen jeweils auf Platz eins.

Die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule (BVS) und das Norbert-Gymnasium standen mit dem Läufernachwuchs pünktlich um 19 Uhr in den „Startblöcken“. Nach einer Runde durchs Stadion ging es raus auf die Strecke rund um die Zonser Heide. Schon nach 16:56 Minuten lief Sebastian Handke ins Ziel, gefolgt von Noah Bader (Remscheider SV) in 17:30 und Mario Kröckert (BVS) in 17:31 Minuten. Bei den Damen gewann Aimée Drösseler vom TSV Bayer Dormagen (20:26) vor Lena Hartstein vom LAV Bayer Uerdingen (21:56) und Carola Rentergent vom TV Refrath (22:05). Um 20 Uhr wurde der Hauptlauf gestartet. Über die klassischen „Sieben Meilen“ (11,263 Kilometer) sicherte sich Tanja Spill (Dormagen), bei Kilometer zehn noch mal gepusht von der Stimmungsband „Quasi Samba“, zum fünften Mal in Folge Platz eins. In 42:39 Minuten war die internationale Spitzenkraft über 800 Meter rund eine Minute schneller als bei ihrem Triumph 2019. Rang zwei ging an Mara Bünder (46:39), Flora Feuring (TG Neuss) wurde in 48:47 Minuten Dritte. Die Reihenfolge bei den Männern: Habtom Tedros (TG Neuss) siegte in 41:22 Minuten vor Damian Kaminski vom TSV Bayer Leverkusen (41:44) und seinem Vereinskollegen Matthias Rück (41:46).