Nachruf Das Herz von Walter Lonnes schlug für den Hockeysport

Als er im April 2012 nach zwölfjähriger Amtszeit nicht mehr als Präsident des Westdeutschen Hockey-Verbandes (WHV) kandidierte, würdigte ihn der WHV mit dem Satz: „Nach ähnlichen Karrieren wird man lange suchen müssen.“ Schließlich gehörte Walther Lonnes, im Zivilberuf technischer Angestellter eines Automobil-Zulieferers, 23 Jahre lang dem DHB-Präsidium an, nachdem er am 12. März 1977 zum Bundesjugendwart gewählt worden war. „Ich möchte dieses Amt solange beibehalten, wie die Jugend mich akzeptiert,“ sagte Lonnes damals – was genau zwei Jahrzehnte der Fall war. Und wohl noch länger angedauert hätte, hätte er sich 1997 auf Drängen des damaligen DHB-Präsidenten Michael Krause nicht bereiterklärt, für drei Jahre eine Vakanz im Amt des DHB-Vizepräsidenten Leistungssport auszufüllen. Das übergab er im Jahre 2000 in jüngere Hände, nur um kurz darauf zum WHV-Präsidenten und in dieser Funktion alsbald zum Bundesausschuss-Vorsitzenden, sozusagen dem „Chef“ der Landesverbände, gewählt zu werden. Da konnten Ehrungen nicht ausbleiben: 2001 wurde der Neusser zum DHB-Ehrenmitglied ernannt, 2009 erhielt er mit der Paul-Reinberg-Plakette die höchstmögliche Auszeichnung des DHB überreicht. Und der WHV ernannte ihn zu seinem Ehrenpräsidenten.