Nachgefragt: SV Uedesheim Vorfreude auf die Bezirksliga ist grenzenlos

Was lief nicht so gut? Die Vorbereitung lief ganz nach dem Geschmack des Trainers, dennoch weiß auch Seibert, dass durch eine makellose Vorbereitung noch nichts gewonnen ist: „Es ist so gut wie gar nichts schiefgelaufen. Dass die Bälle in einem Training zu spät kamen, war schon der größte Tiefpunkt. Aber ich weiß natürlich, dass eine gelungene Vorbereitung keine Garantie für eine gute Saison ist. Auch in der vergangenen Wintervorbereitung lief alles wie geplant und trotzdem sind wir mit einer Niederlage gestartet. Es kann alles passieren, weshalb wir weiter hart arbeiten müssen.“