Nachgefragt: TSV Bayer Dormagen Bloß nicht schon wieder Abstiegskampf

Was lief nicht so gut? Auch wenn das Trainerteam mit Blick auf den Saisonstart positiv gestimmt ist, bereitete ihm die Trainingsbeteiligung auch in dieser Vorbereitung Kopfschmerzen. „Wir hatten auch in diesem Sommer wieder viele Urlauber, die Teile der Vorbereitung verpasst haben. Das ist im Amateursport leider auch nicht anders möglich. So wird es aber natürlich schwieriger, als Team zu funktionieren“, beschreibt Niestroj das Problem. Auch beim ersten Saisonspiel am Sonntag muss der Trainer auf mehrere Leistungsträger verzichten.