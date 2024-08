Nachgefragt: 1. FC Grevenbroich-Süd Nach zehn Jahren endlich zurück in der Bezirksliga

Was sind die Ziele/Schwerpunkte der Vorbereitung? Beim 1. FC Grevenbroich-Süd standen in diesem Sommer große Veränderungen an. Neben der neuen Liga und den Sommertransfers wurde auch die Trainerposition neu besetzt. Der Aufstiegstrainer Cengiz Yavuz legte sein Amt aus privaten Gründen nieder. Sein Nachfolger Marcel Müller hat mit seinem neuen Team viel vor: „Ich habe in der Vorbereitung viel an der Taktik geschliffen. In der Bezirksliga ist das Niveau selbstverständlich höher als in der Kreisliga A, weshalb unsere Abstimmung verbessern und unsere Abläufe einstudieren müssen.“