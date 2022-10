Tischtennis : Nach viertem Sieg in Folge thronen DJK-Damen an der Tabellenspitze

Karlijn van Lierop, hier im Spiel gegen die Fritzdorferin Charlotte Schönau, bleibt im Trikot der DJK Holzbüttgen weiter ungeschlagen. Foto: rust

Holzbüttgen Gegen den TTC Grün-Weiß Fritzdorf musste der Tischtennis-Drittligist aus Holzbüttgen allerdings lange kämpfen, ehe der 6:3-Heimerfolg unter Dach und Fach war.

Die Damen der DJK Holzbüttgen bleiben in der Nordgruppe der 3. Tischtennis-Bundesliga das Maß aller Dinge. Im vierten Saisonspiel gelang den Kaarsterinnen der vierte Sieg. Gegen den TTC Grün-Weiß Fritzdorf musste das DJK-Quartett allerdings lange kämpfen, ehe der 6:3-Heimerfolg unter Dach und Fach war. „Ich wusste im Vorfeld, dass es ein sehr schwieriges Spiel für uns wird und so war es dann auch“, sagte DJK-Kapitänin Jana Vollmert, die eine Niederlage einstecken musste, am Ende aber für den Siegpunkt sorgte.

In den Doppeln zeigten vor allem Dziadkowiec/Vollmert von Beginn an eine konzentrierte Leistung. Beim 3:0-Sieg gegen Hoffmann/C. Schönau gab das DJK-Duo keinen Satz ab. Deutlich schwerer hatten es Bollmeier/van Lierop im Eingangsspiel gegen H. Schönau/Düchting. Die ersten beiden Sätze holten sich die Fritzdorferinnen in der Verlängerung, anschließend kämpften sich die Kaarsterinnen mit 11:9 und 15:13 nach Abwehr von Matchbällen zurück ins Spiel, um sich dann im Entscheidungssatz erneut in der Verlängerung mit 13:11 durchzusetzen. Im Einzel hatte dann Nadine Bollmeier keine Probleme, sich mit 3:0-Sätzen gegen Stefanie Hoffmann zu behaupten. Den ersten Gegenzähler der Partie ließ Martyna Dziadkowiec (1:3 gegen Hannah Schönau) zu. Im unteren Paarkreuz zeigte die Niederländerin Karlijn van Lierop beim 3:0-Erfolg (11:2. 11:7, 11:5) gegen Charlotte Schönau eine tadellose Vorstellung. Damit bleibt die 20-Jährige im DJK-Trikot weiter ungeschlagen.

„Wir haben heute guten Teamgeist gezeigt, immer an uns geglaubt und deshalb auch gewonnen“, sagte van Lierop nach dem Spiel. Einen deutlich längeren und spannenderen „Fight“ lieferten sich Jana Vollmert und die erst 15-jährige Luisa Düchting, die sich im Entscheidungssatz immer mehr Vorteile erspielte und am Ende mit 11:4 die Nase vorn hatte. Überraschend war dann die deutliche 0:3-Niederlage (6:11, 3:11, 11:13) von Nadine Bollmeier gegen die Fritzdorfer Nummer eins, Hannah Schönau. Im Anschluss brachte Martyna Dziadkowiec mit einem 3:1-Sieg gegen Stephanie Hoffmann die DJK mit 5:3 in Führung. Jana Vollmert besiegelte dann in einem Fünfsatzkrimi gegen Charlotte Schönau den 6:3-Gesamtsieg.