Nach Spielabbruch in der Bezirksliga Rommerskirchener Fußballer sagen „Nein zu Rassismus“

Daraufhin hatte Iscan die Partie zunächst für knapp 15 Minuten unterbrochen. Wandke: „Meine Vorstandskollegen und ich, die dabei von anderen Zuschauern verbal angegangen wurden, haben ihn dann bis zur Kabine begleitet und die beiden Verantwortlichen der Sportanlage verwiesen.“ Als sich Iscan davon auch persönlich überzeugt hatte, pfiff er die Partie wieder an. Doch kurz nach dem Treffer der Gastgeber zum 2:2-Ausgleich brach er die Begegnung endgültig ab. „Er sagte, er könne vom Kopf her nicht mehr weiterpfeifen“, will Wandke auf seine überraschte Nachfrage hin erfahren haben. „Verstanden haben wir das zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, denn eigentlich war wieder alles ruhig.“