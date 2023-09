Fußball Ehemaliger Co-Trainer des VfR 06 Neuss wehrt sich

Von einem ganz schlimmen Fall berichtete Saskia Wollesen, stellvertretende Vorsitzende der Fußballabteilung im BV Weckhoven, erst vor wenigen Tagen im Internetportal „FuPa“. So sei im Duell der Kreisliga B (Gruppe 1) mit dem PSV Neuss einer ihrer Akteure von einem gegnerischen Spieler mit der Faust so heftig ins Gesicht geschlagen worden sein, dass er das Bewusstsein verloren habe und kurz darauf mit dem Notarztwagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Auch Tage nach dem Vorfall habe er weiterhin mit dessen Folgen zu kämpfen. Noch auf dem Platz habe er bei der Polizei Anzeige erstattet.