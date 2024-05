Frauenfußball Glehn hat Klassenverbleib wieder in eigenen Händen

OSV Meerbusch – SV Glehn 0:2 (0:2). Glehn hat den Klassenerhalt wieder in eigener Hand. Am Sonntag gelang dem SV in Meerbusch der optimale Beginn. Bereits in der 3. Minute erzielte Luisa Heisters nach einer Ecke das 1:0 für die Gäste. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs erhöhte Lena Heisters (45.+3) auf 2:0. Im zweiten Durchgang ließ der SV den Ball und Gegner laufen. „Auf dem Kunstrasen war es extrem heiß, weshalb ich dem Team gesagt habe, so früh es geht zu treffen und das ist uns gelungen. Wir haben ein letztes Mal dankend die Schützenhilfe angenommen, jetzt haben wir den Klassenerhalt selbst in der Hand“, sagte SV-Trainer Christopher Papadopoulos. Sein Team kann am Dienstagabend (19.30 Uhr) bei Mettmann-Sport mit einem Sieg an gleich zwei Mannschaften vorbeiziehen.