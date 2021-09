Nach Olympia : Alexandra Höffgen hat Ruder-Akku aufgeladen

Neuss Die Ausdauerathletin des Neusser RV ist nach ihrem Olympia-Aus zurück im Training. Aber fürs Erste steht das Masterstudium im Vordergrund.

Ihr Sommer stand darum ganz im Zeichen aktiver Regeneration. Und da die Akkus aufs Neue aufgeladen sind, „trainiere ich wieder, fahre Rennrad, geh laufen, schwimmen – und auch rudern steht wieder auf dem Plan.“ Allerdings nicht mehr am Bundesstützpunkt am Seekrug in Potsdam, sondern daheim in Neuss . „Die Herbstsaison steht vor der Tür und ich freue mich auf die Landesmeisterschaften sowie die Deutschen Sprint-Meisterschaften, die im Oktober anstehen.“ Attraktiv sind diese Regatten für sie vor allem deshalb, weil keine Renngemeinschaften erlaubt sind, also nur reine Vereinsboote an den Start gehen. „Ich trainiere wieder im Neusser Hafen und freue mich sehr auf die Regatten mit den anderen Mädels vom NRV.“

Im Oktober nimmt sie an der Technischen Universität Dortmund auch ihr wegen der Sommerspiele unterbrochenes Masterstudium wieder auf – und zwar Vollzeit. „Im nacholympischen Jahr wird den Athleten Zeit zum Studieren eingeräumt, auch wenn die Kombination schwierig bleibt.“ Darauf legt die Vize-Europameisterin von 2020 nun ihren Fokus, kehrt darum auch ans Ruderleistungszentrum am Ems-Kanal in Dortmund zurück. „Sven Ueck ist unser neuer, alter Trainer, da Tom Morris sich aus familiären Gründen dazu entschlossen hat, in Australien zu bleiben. Sven ist Toms Vorgänger und übernimmt den Frauen-Riemen-Bereich.“ Zudem bleibt der Stützpunkt nicht in Potsdam, sondern alle Disziplinen bei den Frauen werden in Berlin zentralisiert. „Das sind schon mal die ersten Maßnahmen der anstehenden Umstrukturierung im DRV. Da wird bestimmt noch mehr passieren, aber das zeigt sich mit der Zeit.“ Ihr persönliches Programm steht längst: „Ich arbeite erstmal an meiner Fitness, um mich für die nächste Saison empfehlen zu können.“