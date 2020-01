Tischtennis : Endlich darf auch BW Grevenbroich ran

Rhein-Kreis Nach siebenwöchiger Pause empfängt Blau-Weiß in der Tischtennis-NRW-Liga den TTC Waldniel.

Das letzte Meisterschaftsspiel des TTC BW Grevenbroich liegt jetzt schon rund sieben Wochen zurück. Am 1. Dezember 2019 verabschiedeten sich die Blau-Weißen in der NRW-Liga mit einem 8:8-Remis gegen den PSV Oberhausen in die Winterpause. Da die eigentlich vor zwei Wochen angesetzte Partie gegen den Tabellenletzten TTC Union Düsseldorf verlegt wurde, startet das BW-Sextett jetzt am Samstag (18 Uhr, Sporthalle der Realschule an der Bergheimer Straße) gegen das stärkste Team der Liga in die Rückrunde. Dann kommt der TTC Waldniel als bislang ungeschlagener Spitzenreiter nach Grevenbroich. Entsprechend verhalten sind die Erwartungen von BW-Kapitän Janos Pigerl: „Wir rechnen uns für Samstag wenig aus, wollen uns aber natürlich dennoch so gut wie möglich präsentieren und Spielpraxis für die nächsten Partien sammeln.“ Die Gäste mussten in der gesamten Serie bisher erst einen Punkt gegen den aktuellen Tabellendritten Rees-Groin abgeben.

Auch die Drittvertretung der DJK Holzbüttgen hatte die erste Partie nach der Pause verlegt und startet ebenso erst am kommenden Wochenende in die Rückrunde. Auch die Kaarsterinnen müssen am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle im Schulzentrum Herkenrath) gegen den Spitzenreiter der Liga ran. Der TTC Bärbroich führt die Tabelle allerdings punktgleich (16:4) mit dem SC Fortuna Bonn an. Das DJK-Quartett liegt auf Rang fünf mit 10:8-Punkten nur vier Zähler dahinter. „Gegen Bärbroich wird es sehr schwer werden. Sie sind sehr stark aufgestellt. Wir wollen aber versuchen, zum Start der Rückrunde etwas mitzunehmen“, sagt DJK-Kapitänin Anna Haissig. Sie selbst pausiert. In Bärbroich sollen Pia Graser, Sandra Wilkowski, Almut Pigerl und Nicola Vollmert die Punkte holen.

In der Herren-Verbandsliga steht die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen nach dem durchaus gelungenen Rückrunden-Auftakt (9:5 im Lokalderby gegen die TG Neuss II) am Samstagabend (18.30 Uhr, Sporthalle der Astrid-Lindgren-Schule am Lindkenshofer Weg) vor einer ganz schweren Aufgabe bei der MTG Essen-Horst. Die Kaarster sind personell nämlich arg gebeutelt und reisen mit Ersatz zum Tabellenzweiten, so dass die Trauben beim Titelanwärter wohl ein wenig zu hoch hängen werden. Im Hinspiel verlor das DJK-Sextett an heimischen Tischen mit 3:9. Die Zweitvertretung der TG Neuss hat ihre Partie gegen den TTC Altena II auf den Karnevalssamstag verlegt.