Karriereende mit 28 Jahren : Keine Rückkehr mehr auf die Ringermatte

Ist mit sich und der Welt im Reinen: Laura Mertens. Foto: lauramertensringen

Dormagen Nach 23 Jahren schließt Laura Mertens (AC Ückerath) das Buch „Aktive Ringerkarriere“ mit einem guten Gefühl ab. Olympia 2024 ist damit kein Thema mehr.

Auf ihre „innere Stimme“ konnte sich Laura Mertens stets verlassen. Dank ihr schluckte sie so manch „blöden Kommentar“ einfach hinunter, ertrug mit stoischer Gelassenheit das ihr gelegentlich entgegengebrachte Unverständnis „für meine Passion für den Sport.“ Und sie half der Ringerin des AC Ückerath auch, Rückschläge mit bewundernswerter Stärke zu ertragen.

So nahm ihr 2016 eine Knieverletzung die große Chance, sich für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro zu qualifizieren. Und als Anfang Mai in Sofia auch der zweite Versuch scheiterte, sich das Ticket für die Sommerspiele in Tokio zu sichern, verschaffte sich der zuverlässige Ratgeber aus dem Unterbewusstsein erneut Gehör, riet ihr, sich Zeit zu nehmen, um „darüber nachzudenken, wie es bei mir weitergeht und wie sich Olympia 2024 anfühlt.“ Also fing die bei der Medicoreha in Neuss ausgebildete und beschäftigte Ergotherapeutin an, „mehr zu arbeiten“, genoss die bislang fast unbekannte Freizeit mit Familie und Freunden und stemmte so ganz nebenbei auch noch einen Umzug. Dabei stets im Hinterkopf: „Wenn ich bis Paris weitermache, stehe ich voll und kompromisslos dahinter.“

Kurz vor dem vierten Advent war sich die 28-Jährige dann endlich sicher: „Ich habe mich entschlossen, 2022 nicht mehr auf die Ringermatte zurückzukehren. Für mich ist das Buch ‘Aktive Ringerkarriere’ zu Ende.“ Sie habe sogar schon an einem neuen Buch angefangen. „Inwiefern hier drin das Ringen in den auf mich zukommenden Kapiteln wieder auftaucht, kann ich noch nicht sagen.“

Derweil empfiehlt sich die Beschäftigung mit dem, was die von den NGZ-Lesern in den vergangenen Jahren gleich mehrfach zur „Sportlerin des Monats“ geadelten Leistungssportlerin a.D. gerade erst hinter sich gelassen hat: ihrer sportlichen Laufbahn. Die begann vor 23 Jahren mit einem genialen Manöver ihres ebenso wie der Patenonkel beim TV Eintracht Aachen-Walheim ringenden Vaters. Damals zwar erst fünf, aber schon äußerst selbstbewusst, war das durchaus sportaffine, jedoch eher dem Fußball zugewandte Töchterchen nämlich nur mit einem Deal auf die Matte zu locken gewesen. Und der habe so ausgesehen, erinnert sich Laura Mertens heute: „Ein Probetraining, dann durfte ich machen, was ich möchte.“ Ums kurz zu machen: Das runde Leder hatte fortan ausgedient. „Es hat viel mehr Spaß gemacht, mit den anderen Kindern geregelt zu rangeln.“

Sieben Jahre später nahm sie an ihren ersten nationalen Meisterschaften teil – damals noch ein Nervenbündel mit einem extrem nervösen Magen. Ein Problem, das sich erst viel später durch die segensreiche Zusammenarbeit mit einem Sportpsychologen am Olympiastützpunkt NRW/Rheinland in Wohlgefallen auflöste. Da hatte der angesagten Fachkraft des AC Ückerath das am Sportinternat Knechtsteden und am Bundesstützpunkt Dormagen zur vollen Blüte gebrachte Talent längst wieder den Sprung auf Platz eins der nationalen Rangliste in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm ermöglicht. Ein harter Weg mit bis zu zehn Trainingseinheiten in der Woche zusätzlich zu Ausbildung, Studium und Job – und nur möglich durch die Unterstützung des Arbeitgebers sowie auf Kreis- (Rhein-Kreis Neuss, Partner für Sport und Bildung/PSB), Landes- (Sportstiftung NRW, OSP Rheinland) und Bundesebene (Deutsche Sporthilfe).