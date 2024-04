Motocross MSC Grevenbroich glänzt als Ausrichter von DM-Auftakt

Gustorf · Auf der neu gestalteten Anlage auf der Königshovener Höhe in Gustorf ging der erste Renntag der nationalen Titelkämpfe in der 250-ccm-Klasse über die Bühne. So schlugen sich die Talente des ausrichtenden Vereins.

18.04.2024 , 14:30 Uhr

Jakob Zweiacker war der beste MSC-Fahrer beim DM-Auftakt. Foto: MSC Grevenbroich

Von David Beineke