Motocross Versöhnlicher Abschluss für Stefan Ekerold

In Gianlucca Ecca und Pascal Jungmann hatten sich zwei weitere MSC-Piloten für die Wertungsrennen in der Premiumklasse qualifiziert. Ecca belegte den 20. Platz in der Tageswertung, Jungmann fuhr knapp an den Punkten vorbei. Auch in der MX2-Klasse war der MSC mit Jakob Zweiacker vertreten. In den drei Wertungsrennen wusste er zu überzeugen, schrammte aber jeweils an den Punkterängen vorbei. Jan Krug, der in dieser Meisterschaft und auch schon bei der WM sein großes Talent gezeigt hatte, musste in Dreetz leider aussetzen, wird in der Jahreswertung aber noch auf einem überaus ordentlichen zwölften Platz geführt.