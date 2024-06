Das ganz besondere Motocross-Rennen Wenn die Kettensägen wieder kreischen ...

Dazu gehört in Teutschenthal nach dem letzten Rennen auch die schöne Tradition, dass die deutschen Piloten vor dem „Hang der Nationen“ in Stellung gehen und gemeinsam mit den Fans feiern. Stellvertretend für alle Kollegen merkte Tom Koch (Wormstedt), der im zweiten Lauf sensationell auf den achten Platz fuhr, begeistert an: „Das macht man absolut gern und ist eines der geilsten Gefühle des Wochenendes. Die Fans freut es ja im Endeffekt auch, noch einmal so eng an die Fahrer zu kommen. Sie stehen das ganze Wochenende da und feuern uns wahnsinnig an. Da gibt man gern mal was zurück. So etwas erlebt man nur einmal im Jahr.“