Motocross : Stefan Ekerold punktet für den MSC Grevenbroich

Grevenbroich Vor dem letzten Rennen am Wochenende in Reutlingen liegt der Grevenbroicher im Gesamtklassement der ADAX MX Masters auf dem sechsten Platz.

In der Eliteklasse bleibt Stefan Ekerold auf Tuchfühlung zur Spitze. Die Plätze zehn, sieben und sechs bescherten ihm den siebten Rang in der Tageswertung. Damit ist er vor dem letzten Rennen am Wochenende in Reutlingeden Sechster im Gesamtergebnis. „Ja, im ersten Lauf bin ich leider am Start gestürzt, aber dann noch auf Platz zehn vorgefahren“, stellte Ekerold rückblickend fest: „Im dritten Lauf lag ich bestimmt 15 Minuten auf Platz drei, bevor ich ein paar Fehler eingebaut habe und noch auf den sechsten Platz zurückgefallen bin. Aber alles in allem bin ich schon zufrieden. Ich freue mich jetzt auf das Finale in Reutlingen.“ Der Grevenbroicher liegt in der Meisterschaft nur vier Punkte hinter dem auf Rang fünf geführten Belgier Jeremy Delince. Für Spannung ist also gesorgt.